Новий головний тренер Арсенала Мікель Артета хоче залишити у команді півазхисника Граніта Джаку.

Про це розповів сам іспанський спеціаліст.

"Перед тим, як я йшов з Арсеналу в Манчестер Сіті, ми підшукували гравця в півзахист, і Джака був моїм фаворитом. І я був щасливий, коли Арсенал підписав його, оскільки це приголомшливий футболіст. Він не боїться труднощів, не боїться приймати рішення, і це все крім його відмінних футбольних навичок. Таких гравців втрачати не можна, і я дуже розраховую на нього", - розповів Артета.