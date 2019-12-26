Джерело - football.ua.
Новий головний тренер Арсенала Мікель Артета хоче залишити у команді півазхисника Граніта Джаку.
Про це розповів сам іспанський спеціаліст.
"Перед тим, як я йшов з Арсеналу в Манчестер Сіті, ми підшукували гравця в півзахист, і Джака був моїм фаворитом. І я був щасливий, коли Арсенал підписав його, оскільки це приголомшливий футболіст. Він не боїться труднощів, не боїться приймати рішення, і це все крім його відмінних футбольних навичок. Таких гравців втрачати не можна, і я дуже розраховую на нього", - розповів Артета.
Нагадаємо, Герта виділила 45 млн євро на гравця Арсенала.
Раніше повідомлялося, що Джака може покинути Арсенал.