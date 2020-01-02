Барселона відмовилась відпускати Відаля у Інтер

Артуро Відаль залишиться у Барселоні

Трансфер чилійського півзахисника Барселони Артуро Відаля у міланський Інтер може зірватися.

Про це повідомляє Соре.

Керівництво Барселони не має наміру відпускати Відаля та розраховує на нього в цьому сезоні.

Чилієць повинен повернутися в розташування каталонського клубу в найближчий четвер і взяти участь у вечірньому тренуванні.

У поточному сезоні Відаль провів за Барселону 19 матчів у всіх турнірах, де забив 5 м'ячів і віддав 1 результативну передачу. Контракт гравця з Барселоною розрахований до літа 2021-го року.

Нагадаємо, Відаль узгодив контракт з Інтером.

Також, зірка Барселони може перебратись у скромний французький клуб.