Барселона відмовилась відпускати Відаля у Інтер

Джерело - sport.ua.
Трансфер чилійського півзахисника Барселони Артуро Відаля у міланський Інтер може зірватися.
Про це повідомляє Соре.
Керівництво Барселони не має наміру відпускати Відаля та розраховує на нього в цьому сезоні.
Чилієць повинен повернутися в розташування каталонського клубу в найближчий четвер і взяти участь у вечірньому тренуванні.
У поточному сезоні Відаль провів за Барселону 19 матчів у всіх турнірах, де забив 5 м'ячів і віддав 1 результативну передачу. Контракт гравця з Барселоною розрахований до літа 2021-го року.
Нагадаємо, Відаль узгодив контракт з Інтером.
Також, зірка Барселони може перебратись у скромний французький клуб.