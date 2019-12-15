Зимова перерва в УПЛ. Як виглядає турнірна таблиця після 18 турів

Джерело - Чемпіон.
Закінчилися останні матчі першої частини УПЛ сезону 2019/20. Команди пішли на зимову перерву.
Шахтар пішов лідером. Підопічні Луїша Каштру набрали 50 очок і випереджають Динамо на 14 очок.
Відзначимо, що Шахтар 5-й раз поспіль йде на зимову перерву лідером УПЛ. Гірники виграла 16 з 18 матчів, двічі зігравши внічию.
Львівські Карпати після поразки від Ворскли опустилися на останнє місце.
19-й тур стартує 22-го лютого 2020 року.
За підсумками 18-ти турів чемпіонату України нинішнього сезону турнірна таблиця виглядає наступним чином.
|1
|
Шахтар
|18
|50
|2
|
Динамо
|18
|36
|3
|
Зоря
|18
|34
|4
|
Десна
|18
|33
|5
|
Олександрія
|18
|33
|6
|
Маріуполь
|18
|22
|7
|
Колос
|18
|20
|8
|
Дніпро-1
|18
|18
|9
|
Олімпік
|18
|18
|10
|
Львів
|18
|15
|11
|
Ворскла
|18
|14
|12
|
Карпати
|18
|11