 Зимова перерва в УПЛ. Як виглядає турнірна таблиця після 18 турів | Футбол | Champion.com.ua
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Зимова перерва в УПЛ. Як виглядає турнірна таблиця після 18 турів

Сьогодні 22:11 339 0
Зимова перерва в УПЛ. Як виглядає турнірна таблиця після 18 турів

Джерело - Чемпіон.

Закінчилися останні матчі першої частини УПЛ сезону 2019/20. Команди пішли на зимову перерву.

Шахтар пішов лідером. Підопічні Луїша Каштру набрали 50 очок і випереджають Динамо на 14 очок.

Відзначимо, що Шахтар  5-й раз поспіль йде на зимову перерву лідером УПЛ. Гірники виграла 16 з 18 матчів, двічі зігравши внічию.

Львівські Карпати після поразки від Ворскли опустилися на останнє місце.

19-й тур стартує 22-го лютого 2020 року.

За підсумками 18-ти турів чемпіонату України нинішнього сезону турнірна таблиця виглядає наступним чином.

1
Шахтар
 18 50
2
Динамо
 18 36
3
Зоря
 18 34
4
Десна
 18 33
5
Олександрія
 18 33
6
Маріуполь
 18 22
7
Колос
 18 20
8
Дніпро-1
 18 18
9
Олімпік
 18 18
10
Львів
 18 15
11
Ворскла
 18 14
12
Карпати
 18 11
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