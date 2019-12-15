Зимова перерва в УПЛ. Як виглядає турнірна таблиця після 18 турів

Джерело - Чемпіон.

Закінчилися останні матчі першої частини УПЛ сезону 2019/20. Команди пішли на зимову перерву.

Шахтар пішов лідером. Підопічні Луїша Каштру набрали 50 очок і випереджають Динамо на 14 очок.

Відзначимо, що Шахтар 5-й раз поспіль йде на зимову перерву лідером УПЛ. Гірники виграла 16 з 18 матчів, двічі зігравши внічию.

Львівські Карпати після поразки від Ворскли опустилися на останнє місце.

19-й тур стартує 22-го лютого 2020 року.

За підсумками 18-ти турів чемпіонату України нинішнього сезону турнірна таблиця виглядає наступним чином.