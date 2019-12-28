Лунін може перейти до українського клубу

СК Дніпро-1 може орендувати голкіпера

Джерело - Динамоманія.

Голкіпер Реала Андрій Лунін може повернутися в Україну, виступаючи на правах оренди у СК Дніпро-1.

Про це повідомляє Динамоманія.

Дніпровський клуб працює над поверненням українця, адже Лунін так і не зміг отримати практику в інших клубах.

Додамо, що зараз Андрій виступає за Вальядолід, але провів за цю команду тільки 1 матч.

Нагадаємо, Лунін підписав контракт з Реалом у 2018 році, проте так і не отримав ігрову практику в мадридському колективі. Потім Андрій виступав в оренді за Леганес.

Але всі ці переходи не влаштовують і самого воротаря, адже йому потрібна практика, щоб претендувати на місце основного голкіпера на Євро-2020.

Останнім клубом Андрія в Україні була луганська Зоря.

Раніше, Лунін зацікавив ще один іспанський клуб.