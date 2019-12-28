Лунін може перейти до українського клубу

Джерело - Динамоманія.
Голкіпер Реала Андрій Лунін може повернутися в Україну, виступаючи на правах оренди у СК Дніпро-1.
Про це повідомляє Динамоманія.
Дніпровський клуб працює над поверненням українця, адже Лунін так і не зміг отримати практику в інших клубах.
Додамо, що зараз Андрій виступає за Вальядолід, але провів за цю команду тільки 1 матч.
Актуально: Лунін зробив пропозицію своїй дівчині на стадіоні Вальядоліда.
Нагадаємо, Лунін підписав контракт з Реалом у 2018 році, проте так і не отримав ігрову практику в мадридському колективі. Потім Андрій виступав в оренді за Леганес.
Але всі ці переходи не влаштовують і самого воротаря, адже йому потрібна практика, щоб претендувати на місце основного голкіпера на Євро-2020.
Останнім клубом Андрія в Україні була луганська Зоря.
Раніше, Лунін зацікавив ще один іспанський клуб.