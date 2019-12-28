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Лунін може перейти до українського клубу

Сьогодні 22:09 1249 0
СК Дніпро-1 може орендувати голкіпера
Лунін може перейти до українського клубу
#СК Дніпро-1, #Лунін

Джерело - Динамоманія.

Голкіпер Реала Андрій Лунін може повернутися в Україну, виступаючи на правах оренди у СК Дніпро-1.

Про це повідомляє Динамоманія.

Дніпровський клуб працює над поверненням українця, адже Лунін так і не зміг отримати практику в інших клубах.

Додамо, що зараз Андрій виступає за Вальядолід, але провів за цю команду тільки 1 матч.

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Нагадаємо, Лунін підписав контракт з Реалом у 2018 році, проте так і не отримав ігрову практику в мадридському колективі. Потім Андрій виступав в оренді за Леганес.

Але всі ці переходи не влаштовують і самого воротаря, адже йому потрібна практика, щоб претендувати на місце основного голкіпера на Євро-2020.

Останнім клубом Андрія в Україні була луганська Зоря.

Раніше, Лунін зацікавив ще один іспанський клуб.

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