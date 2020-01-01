Лідер Тоттенгема веде переговори з Інтером

Еріксен може перебратися до міланського клубу

27-річний півзахисник англійського Тоттенгема і національної збірної Данії Крістіан Еріксен може продовжити кар'єру в італійській Серії А.

Про це повідомляє сайт Джанлуки Ді Марціо.

Датчанин веде переговори з міланським Інтером про можливий перехід. У боротьбі за Еріксена нерадзуррі доведеться витримати конкуренцію з боку мадридського Реала і англійського Манчестера Юнайтед.

Контракт Еріксена з Тоттенгемом розрахований до 30 червня 2020 року. Датчанин відмовляється продовжувати угоду і має намір покинути лондонський клуб на правах вільного агента наступного літа.