Зінченко: Гвардіола - найкращий у світі

Джерело - Чемпіон.

Наставник Манчестер Сіті Пеп Гвардіола завжди говорить правильні речі у потрібний час.

Про це сказав 23-річний український гравець містян Олександр Зінченко.

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"Він неймовірний. Він — найкращий в світі, без сумнівів. На мій погляд, найбільш важливим є те, що він завжди говорить правильні речі у потрібний час. І команда це відчуває. Звичайно, він також неймовірний тактик", — зазначив Зінченко.

У поточному сезоні Зінченко провів за Манчестер Сіті 13 матчів у всіх турнірах.