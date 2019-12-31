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Зінченко: Гвардіола - найкращий у світі

Сьогодні 09:00 371 0
Зінченко: Гвардіола - найкращий у світі
#Зінченко, #АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Наставник Манчестер Сіті Пеп Гвардіола завжди говорить правильні речі у потрібний час.

Про це сказав 23-річний український гравець містян Олександр Зінченко.

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"Він неймовірний. Він — найкращий в світі, без сумнівів. На мій погляд, найбільш важливим є те, що він завжди говорить правильні речі у потрібний час. І команда це відчуває. Звичайно, він також неймовірний тактик", — зазначив Зінченко.

У поточному сезоні Зінченко провів за Манчестер Сіті 13 матчів у всіх турнірах.

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