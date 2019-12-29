Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 29 грудня, Челсі здобув перемогу над Арсеналом в лондонському дербі у рамках 20 туру англійської Прем'єр-ліги.
"Каноніри" вийшли вперед на початку поєдинку, проте "пенсіонери" змогли вирвати перемогу за останні 10 хвилин зустрічі.
Чемпіонат Англії - Прем'єр-ліга
29 грудня, 20 тур
Арсенал - Челсі 1:2 (1:0)
Голи: 1:0 - 13 Обамеянг, 1:1 - 83 Жоржиньйо, 1:2 - 87 Абрахам
Нагадаємо, Челсі встановив свій антирекорд після поразки Саутгемптону.
Нещодавно Арсенал повісив цінник на Джаку.