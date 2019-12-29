"Каноніри" вийшли вперед на початку поєдинку, проте "пенсіонери" змогли вирвати перемогу

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 29 грудня, Челсі здобув перемогу над Арсеналом в лондонському дербі у рамках 20 туру англійської Прем'єр-ліги.

"Каноніри" вийшли вперед на початку поєдинку, проте "пенсіонери" змогли вирвати перемогу за останні 10 хвилин зустрічі.

Чемпіонат Англії - Прем'єр-ліга

29 грудня, 20 тур

Арсенал - Челсі 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 13 Обамеянг, 1:1 - 83 Жоржиньйо, 1:2 - 87 Абрахам

Нагадаємо, Челсі встановив свій антирекорд після поразки Саутгемптону.

Нещодавно Арсенал повісив цінник на Джаку.