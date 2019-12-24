Українця визнали найкращим форвардом чемпіона Білорусі

Джерело - Чемпіон.
Найкращим нападником Динамо-Брест у 2019 році став українець Олексій Хобленко.
В опитуванні на офіційному сайті білоруського клубу він випередив Артема Мілевського і Дениса Лаптєва.
🔝 Алексей Хобленко – лучший нападающий "Динамо-Брест" в 2019 году! В опросе на официальном сайте он опередил Артема Милевского и Дениса Лаптева. #fcdb1960 pic.twitter.com/Jrq9ZDdlWv— FC Dynamo Brest (@dynamobrest) December 24, 2019
Зауважимо, що взимку Хобленко може повернутися в УПЛ. Нападникам активно цікавиться Дніпро-1.
Раніше, Фенербахче зацікавився гравцем Шахтаря.