Українця визнали найкращим форвардом чемпіона Білорусі

Хобленко став найкращим в амплуа

Джерело - Чемпіон.

Найкращим нападником Динамо-Брест у 2019 році став українець Олексій Хобленко.

В опитуванні на офіційному сайті білоруського клубу він випередив Артема Мілевського і Дениса Лаптєва.

🔝 Алексей Хобленко – лучший нападающий "Динамо-Брест" в 2019 году! В опросе на официальном сайте он опередил Артема Милевского и Дениса Лаптева. #fcdb1960 pic.twitter.com/Jrq9ZDdlWv — FC Dynamo Brest (@dynamobrest) December 24, 2019

Зауважимо, що взимку Хобленко може повернутися в УПЛ. Нападникам активно цікавиться Дніпро-1.

Раніше, Фенербахче зацікавився гравцем Шахтаря.