Нападник Мілана може перейти до Роми

Пентек у зимове трансферне вікно може змінити клуб

У послугах 24-річного гравця Мілана зацікавлена Рома, яка знаходиться в пошуках нападника.

Про це повідомляє Football Italia.

Також не проти повернути Пентека у свої ряди Дженоа.

Відзначимо, що сам Пентек недавно говорив, що хоче залишитися у Мілані.

У нинішньому сезоні на рахунку Пентека, трансфер якого обійшовся россо-нері в 35 мільйонів євро, 17 матчів і чотири голи в Серії А.

Раніше, Мілан може віддати Пентека в оренду.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед готовий купити Пентека у Мілана.