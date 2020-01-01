Нападник Мілана може перейти до Роми

Джерело - sport.ua.
У послугах 24-річного гравця Мілана зацікавлена Рома, яка знаходиться в пошуках нападника.
Про це повідомляє Football Italia.
Також не проти повернути Пентека у свої ряди Дженоа.
Відзначимо, що сам Пентек недавно говорив, що хоче залишитися у Мілані.
У нинішньому сезоні на рахунку Пентека, трансфер якого обійшовся россо-нері в 35 мільйонів євро, 17 матчів і чотири голи в Серії А.
Раніше, Мілан може віддати Пентека в оренду.
Нагадаємо, Манчестер Юнайтед готовий купити Пентека у Мілана.