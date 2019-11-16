Джерело - Чемпіон.
Мілан має намір віддати польського нападника Кшиштофа Пентека в оренду вже в найближче трансферне вікно.
Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.
Керівництво "россонері" невдоволено результативністю польського форварда в нинішньому сезоні.
#Milan: #Piatek, ora devi segnare. Il polacco ha un mese per evitare il prestito https://t.co/gOoZBdHOLW #serieA #milan— LaGazzettadelloSport (@Gazzetta_it) November 16, 2019
Якщо Пентек продовжить в тому ж дусі, то клуб буде готовий відправити його в оренду в зимове трансферне вікно.
Нагадаємо, Манчестер Юнайтед готовий купити Пентека у Мілана.