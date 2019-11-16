"Россонері" незадоволені статистикою поляка

Джерело - Чемпіон.

Мілан має намір віддати польського нападника Кшиштофа Пентека в оренду вже в найближче трансферне вікно.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Керівництво "россонері" невдоволено результативністю польського форварда в нинішньому сезоні.

Якщо Пентек продовжить в тому ж дусі, то клуб буде готовий відправити його в оренду в зимове трансферне вікно.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед готовий купити Пентека у Мілана.