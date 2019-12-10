Кавані вибирає між італійським та іспанським клубами

Джерело - sport.ua.
Уругвайський форвард ПСЖ Едінсон Кавані зацікавив Наполі і мадридський Атлетіко.
Про це повідомляє France Football.
Сам Кавані незадоволений своїм поточним становищем в ПСЖ. Гравець випав зі стартового складу, лише зрідка з'являючись на полі.
Поточна угода уругвайського форварда з ПСЖ закінчується влітку 2020 року.
Всього на рахунку Кавані 8 матчів за ПСЖ, в яких він забив 2 м'ячі.
Раніше, Мессі приніс Барселоні перемогу над Атлетіко.
Нагадаємо, Реал з труднощами здолав Алавес.