Анчелотті зустрінеться з керівництвом Евертона

Головний тренер Евертона Карло Анчелотті обговорить з керівництвом команди трансферну політику.

Про це розповів сам спеціаліст.

"Ринок ще не відкритий - він відкривається завтра! Чуток багато, це нормально. Так відбувається в усьому світі. В Італії те ж саме.

Після 5 січня у нас буде зустріч з керівництвом, ми зможемо поговорити, чи вдасться підсилити склад.

На мій погляд, у нас хороша команда. Деяких гравців я не дуже добре знав, але зараз ми тренуємося, у мене стали кращі відносини і я знаю їх краще. Можливо, після 5 січня ми можемо обговорити це", - сказав Анчелотті.