Евертон представив Анчелотті

Евертон представив свого нового головного тренера Карло Анчелотті на стадіоні Гудісон Парк в Ліверпулі.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Новоспечений наставник провів фотосесію, а також взяв участь в прес-конференції.

"Головним фактором при вирішенні приєднатися до Евертону для мене стали амбіції клубу, а також його історія, традиції та підтримка уболівальників. Ми маємо намір боротися", - зазначив Анчелотті.