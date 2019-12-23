Евертон представив Анчелотті

Джерело - iSport.ua.
Евертон представив свого нового головного тренера Карло Анчелотті на стадіоні Гудісон Парк в Ліверпулі.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
Новоспечений наставник провів фотосесію, а також взяв участь в прес-конференції.
"Головним фактором при вирішенні приєднатися до Евертону для мене стали амбіції клубу, а також його історія, традиції та підтримка уболівальників. Ми маємо намір боротися", - зазначив Анчелотті.
Раніше, Вотфорд сенсаційно переміг МЮ.
Нагадаємо, Евертон та Арсенал розписали безгольову нічию у 18 турі АПЛ.