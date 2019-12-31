Ювентус хоче продовжити контракт з Роналду

Джерело - Чемпіон.

Керівництво Ювентуса має намір продовжити контракт з форвардом Кріштіану Роналду.

За інформацією Corriere dello Sport, в Турині задоволені роботою португальця і ​​хочуть запропонувати гравцеві нову угоду.

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Кріштіану перейшов до Ювентуса з Реала влітку 2018 роки за 112 мільйонів євро. У поточному сезоні Роналду провів за Ювентус 21 матч у всіх турнірах. 34-річний футболіст відзначився 12 голами і двома асистами.

У 2019 Кріштіану став третім у голосуванні на Золотий м'яч. Замість церемонії в Парижі футболіст відвідав нагородження Gran Galà del Calcio, де отримав приз кращого гравця Серії А в сезоні 2018/19.