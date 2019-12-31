Ювентус погодив контракт з нападником Аталанти

Швед підпише п'ятирічну угоду з бьянконері

Джерело - Чемпіон.

Ювентус погодив умови контракту з нападником Аталанти Деяном Кулусевскі, який зараз виступає на правах оренди за Парму.

Про це інформує gianlucadimarzio.com.

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Швед підпише п'ятирічну угоду з бьянконері, а його зарплата в Турині складе 2 мільйони євро на рік.

Трансфер 19-річного форварда оцінюється в 35 мільйонів євро, але з урахуванням бонусів сума може збільшитися до 40 мільйонів.

Відзначається, що перехід Кулусевскі в Ювентус може відбутися як в червні, так і вже в січні, але в тому випадку, якщо Парма знайде йому заміну взимку.

Стара синьйора виграла боротьбу за молодого гравця у Інтера, запропонувавши шведу більш вигідні фінансові умови.

У нинішньому сезоні Кулусевскі провів 19 матчів за Парму, забив чотири м'ячі і віддав сім результативних передач.