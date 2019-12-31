 Бензема узгодив новий контракт з Реалом | Футбол | Champion.com.ua
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Бензема узгодив новий контракт з Реалом

Сьогодні 19:25 158 0
Бензема узгодив новий контракт з Реалом

Джерело - Чемпіон.

32-річний французький форвард Реала Карім Бензема узгодив продовження контракту з мадридським клубом на поліпшених умовах.

Про це повідомляє видання Marca.

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Нова угода розрахована до 2022-го року і буде підписана влітку. Поточний контракт Бензема з Реалом розрахований до червня 2021-го року.

У поточному сезоні Бензема провів за Реал 23 матчі у всіх турнірах, де забив 16 м'ячів і віддав 7 результативних передач. Орієнтовна вартість футболіста складає €40 мільйонів.

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