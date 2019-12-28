Реал відмовив Зідану у трансфері Погба

Поль Погба не перейде у Реал

Керівництво Реала не планує купляти французького півзахисника Манчестер Юнайтед Поля Погба.

Про це повідомляє As.

На трансфері Погба наполягає головний тренер мадридців Зінедін Зідан. Однак позицію тренера не поділяє керівництво Реала. Боси клубу вважають невиправданими серйозні витрати на футболіста, термін контракту якого закінчується в 2021 році.

Також, керівництво Реала вважає, що у Зідана з'явився молодий і прогресуючий гравець на цю позицію - це 21-річний Федеріко Вальверде, який яскраво проявив себе у першій половині сезону і закріпився у стартовому складі команди.

Нагадаємо, Погба повернеться у Ювентус.

Раніше повідомлялося, що Погба більше не зіграє за Манчестер Юнайтед.