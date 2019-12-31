Штутгарт призначив нового головного тренера

Джерело - Чемпіон.

Новим головним тренером Штутгарта призначений Пеллегріно Матараццо.

Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

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Контракт з американцем підписаний до червня 2021 року. Раніше Матараццо працював у тренерському штабі Гоффенгайма, де був асистентом Юліана Нагельсманна і Альфреда Схредера.

Минулого тижня з поста головного тренера Штутгарта був звільнений Тім Вальтер, який очолив команду влітку.

Шваби йдуть на третьому місці у другій Бундеслізі, поступаючись Гамбургу і Армінії.