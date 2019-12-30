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Баварія українською подякувала за підтримку

Вчора 23:50 869 0
Баварія українською подякувала за підтримку

Джерело - Чемпіон.

Прес-служба Баварії підготувала низку дописів на офіційній сторінці мюнхенців у Facebook зі словами вдячності багатьма мовами.

Зокрема, присутній допис українською:"Дякуємо за підтримку у 2019 році!".

Українські шанувальники німецького топ-клубу миттєво відреагували на цю подію, залишивши чимало коментарів під постом.

Мюнхенці посідають третє місце за підсумками першого кола чемпіонату Німеччини, відстаючи від першого Лейпцига на чотири очки. Баварія також вийшла в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, де зіграє з лондонським Челсі.

 

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