Динамо розглядає п'ять кандидатур на позицію нападника

Динамо хоче придбати центрального нападника в зимове трансферне вікно. Київський клуб обиратиме новачка серед п'яти кандидатур.

Про це повідомляє dinamo.kiev.ua.

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У список потенційних новачків Динамо потрапив нападник Осієка Мірко Марич, але його кандидатура не є пріоритетною. 24-річний хорват – запасний варіант для клубу зі столиці України.

Нагадаємо, наразі у розпорядженні Динамо є чотири форварди: Фран Соль, Жерсон Родрігес, Артем Бєсєдін та Назарій Русин, якого клуб достроково повернув з оренди. Щоправда, Бєсєдін ризикує отримати дискваліфікацію за провал допінг-тесту після матчу Ліги Європи проти Мальме, а Соля та Жерсона Родрігеса "біло-сині" можуть продати цієї зими.