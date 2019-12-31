Мілевський став найкращим гравцем Динамо Брест у 2019 році

Джерело - Чемпіон.

Фанати чемпіонів Білорусі обрали Артема Мілевського найкращим гравцем команди у 2019 році.

Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

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Мілевський випередив голкіпера Олександра Гутора та камерунського хавбека Габі Кікі. Упродовж чемпіонської кампанії 34-річний нападник відзначився шістьма голами та чотирма асистами – шостий показник серед всіх гравців брестського Динамо.

🔝 Артем Милевский – лучший игрок "Динамо-Брест" в 2019 году! Артем до последнего боролся с Александром Гутором и все же победил в опросе болельщиков. Третье место занял Габи Кики. #fcdb1960 pic.twitter.com/2Jni0aHRoR — FC Dynamo Brest (@dynamobrest) 31 December 2019

Нагадаємо, Мілевський поповнив склад білоруського клубу у січні цього року, до того він виступав за угорську Кішварду.