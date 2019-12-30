Мілевський у костюмі Діда Мороза роздав подарунки біля Олімпійського

Джерело - Чемпіон.

Колишній нападник київського Динамо Артем Мілевський, який зараз виступає у чемпіонаті Білорусі, продовжує розвивати свій Youtube-канал.

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Мілевський розгулював поблизу НСК Олімпійський у костюмі Діда Мороза та роздавав подарунки.

Нагадаємо, минулий сезон Мілевський провів у складі Динамо Брест, якому допоміг виграти чемпіонат Білорусі, перервавши гегемонію БАТЕ.

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