Справу Бєсєдіна розглянуть після 6 січня

Розгляд справи Артема Бєсєдіна відбудеться після 6-го січня.

Про це УЄФА в письмовому вигляді повідомив національну федерацію.

Важливо: Бєсєдіну загрожує дискваліфікація на чотири роки

За інформацією джерела, конкретики про те, на чому саме попався 23-річний футболіст, наразі немає. Раніше повідомлялося, що УЄФА відсторонив Бєсєдіна від будь-якої футбольної активності на місяць, включаючи тренування в клубі.

Нагадаємо, Артем Бєсєдін завалив допінг-тест після гри групового турніру Ліги Європи проти Мальме (3:4).