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Фернандіньо може продовжити кар'єру в ПСЖ

Вчора 23:44 342 0
Влітку бразилець має покинути "містян"
Фернандіньо може продовжити кар'єру в ПСЖ
#Манчестер Сіті, #Фернандіньо, #ПСЖ, #Леонардо

Джерело - sport.ua.

Бразильський півзахисник Манчестер Сіті Фернандіньо може влітку стати гравцем ПСЖ.

Про це повідомляє Le 10 Sport.

Спортивний директор парижан Леонардо вже наводив довідки про Фернандіньо і його можливий переїзд до Франції після закінчення контракту з Манчестер Сіті.

Трудова угода Фернандіньо з "містянами" закінчується 30 червня 2020 року, а новий контракт англійський клуб пропонувати досвідченому бразильцеві не поспішає.

Тому існує висока ймовірність того, що хавбек покине Манчестер Сіті вільним агентом.

Нагадаємо, Манчестер Сіті без проблем переміг Шеффілд. Українець Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі.

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