Італієць отримає адміністартивну посаду в клубі

Екс-хавбек Роми Даніеле Де Россі, який нині виступає в команді Бока Хуніорс, може повернутися в італійський клуб.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

36-річний гравець може повернутися в Рому в разі, якщо клуб з Рима буде придбаний за 780 млн євро американським консорціумом The Friedkin Group.

Представники The Friedkin Group вже контактували з Де Россі для обговорення з ним ймовірне призначення його на адміністративну посаду в клубі, якщо вдасться укласти з ним угоду.

Нагадаємо, у Роми скоро може змінитися власник.