 Легендарний Де Россі може повернутися в Рому | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Українці стали срібними призерами Різдвяної гонки
Вчора 20:39 4321
Пономарьов: Нічого не залишається, як наслідувати приклад Ельянова і залишити федерацію шахів України
Сьогодні 11:15 3128
Українець Підручний став найкращим стрільцем Різдвяної гонки
Вчора 22:26 915
Лунін може перейти до українського клубу
Вчора 22:09 4346
Українці фінішували третіми у мас-старті Різдвяної гонки
Вчора 19:50 1472
Різдвяна гонка. Український слід. ВІДЕО
Вчора 14:48 4410
Найкращі голи 19 туру АПЛ
Вчора 14:15 309
Динамо хоче підписати нападника збірної Кот-д'Івуару
Вчора 13:49 2863
Русин хоче стати лідером Динамо
Вчора 12:11 1833
Він подобався Венгеру і їхав в Лондон підписувати контракт... Життя та смерть Іллі Цимбаларя
Вчора 11:38 4893
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
21:16 Футбол Яремчук: Якби Зеніт запропонував 5 млн євро в рік, при сьогоднішній ситуації не поїхав би 9
20:57 Футбол Роналду - футболіст року за версією Globe Soccer Awards 217
20:47 Футбол Поворознюк: Дав Лавриненку більше 600 тисяч грн на покупку машини 699
20:27 Футбол Ліверпуль мінімально здолав Вулвергемптон у 20 турі АПЛ 195
20:11 Хокей Донбас по булітам здолав Кременчук у 24 турі УХЛ 130
19:58 Блог Роналду із сином зіграли у футбол з безногим хлопчиком 288
19:55 Бокс Арум: Ф'юрі застосує свої відмінні боксерські навички, щоб достроково перемогти Вайлдера 331
19:44 Футбол Де Россі може повернутися в Рому 189
19:24 Футбол Зінченко вийде у стартовому складі Ман Сіті на матч з Шеффілдом 212
19:23 Пряма трансляція Ліверпуль - Вулвергемптон: онлайн-трансляція матчу 20 туру АПЛ. LIVE 1541
19:13 Футбол Худжамов: Після 35 з'являються думки про завершення кар'єри 209
18:59 Футбол Манчестер Юнайтед відмовився від Голанда через апетити агента 261
18:32 Автоспорт Бінотто: Через декілька років команди поступово зрівняються 135
18:14 Футбол Динамо хоче продати когось із складу перед підписанням нових гравців 733
17:56 Футбол Челсі здійснив неймовірний камбек з Арсеналом у 20 турі АПЛ 578
17:31 Футбол Боатенг: Гроші у футболі - це прокляття 208
17:04 Футбол Голанд - гравець Борусії Дортмунд 412
16:44 Футбол Ворскла запланувала 2 тренувальні збори в Туреччині 164
16:25 Футбол У Роми скоро може змінитися власник 253
16:08 Бокс Арум: Кроуфорд хоче провести поєдинок з Портером 185
15:52 Футбол Вотфорд проявляє інтерес до Родрігеса 332
15:47 Пряма трансляція Арсенал - Челсі: онлайн-трансляція матчу 20 туру АПЛ. LIVE 1033
15:33 ММА Ємельяненко може провести поєдинок проти Барнетти 244
15:15 Футбол Екс-тренер Карпат може стати наставником Мілевського 488
14:57 Футбол СК Дніпро-1 близький до придбання аргентинського півзахисника 523

Де Россі може повернутися в Рому

Сьогодні 19:44 189 0
Італієць отримає адміністартивну посаду в клубі
Де Россі може повернутися в Рому
#Де Россі, #Рома

Джерело - sport.ua.

Екс-хавбек Роми Даніеле Де Россі, який нині виступає в команді Бока Хуніорс, може повернутися в італійський клуб.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

36-річний гравець може повернутися в Рому в разі, якщо клуб з Рима буде придбаний за 780 млн євро американським консорціумом The Friedkin Group.

Представники The Friedkin Group вже контактували з Де Россі для обговорення з ним ймовірне призначення його на адміністративну посаду в клубі, якщо вдасться укласти з ним угоду.

Нагадаємо, у Роми скоро може змінитися власник.

Коментарі ()