У Роми скоро може змінитися власник

Паллотта хоче продати клуб за 780 млн євро

Найближчим часом Рома може отримати нового власника, яким може стати американська компанія Friedkin Group.

Про це повідомляє Ill Messaggero.

Переговори між компанією і нинішнім власником клубу Джеймсом Паллоттою вступили у завершальну стадію.

Передбачувана вартість операції - 780 млн євро. Паллотта хоче завершити оформлення угоди до кінця різдвяної паузи.

Паллотта володіє Ромою з 2012 року. Після продажу клубу він залишиться у числі акціонерів Роми.

Нагадаємо, Погба повернеться у Ювентус.

Раніше повідомлялося, що Погба більше не зіграє за Манчестер Юнайтед.