У Роми скоро може змінитися власник

Джерело - sport.ua.
Найближчим часом Рома може отримати нового власника, яким може стати американська компанія Friedkin Group.
Про це повідомляє Ill Messaggero.
Переговори між компанією і нинішнім власником клубу Джеймсом Паллоттою вступили у завершальну стадію.
Передбачувана вартість операції - 780 млн євро. Паллотта хоче завершити оформлення угоди до кінця різдвяної паузи.
Паллотта володіє Ромою з 2012 року. Після продажу клубу він залишиться у числі акціонерів Роми.
Нагадаємо, Погба повернеться у Ювентус.
Раніше повідомлялося, що Погба більше не зіграє за Манчестер Юнайтед.