Челсі встановив свій антирекорд після поразки Саутгемптону

Джерело - football.ua.
У матчі 19-го туру англійської прем'єр-ліги лондонський Челсі програв Саутгемптону і встановив антирекорд.
Ця поразка стала для "пенсіонерів" другим поспіль на домашньому стадіоні, в якому вони не змогли забити жодного гола.
Подібний випадок став першим для Челсі у 21 столітті. В останній раз сині програвали два поєдинки поспіль на Стемфорд Брідж, не забивши при цьому голи, у 1998 році, коли командою керував Джанлука Віаллі.
Раніше, Тоттенгем здобув вольову перемогу над Брайтоном.