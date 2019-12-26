Челсі встановив свій антирекорд після поразки Саутгемптону

Вперше у 21 столітті програли дві домашні гри поспіль, не забивши жодного гола

У матчі 19-го туру англійської прем'єр-ліги лондонський Челсі програв Саутгемптону і встановив антирекорд.

Ця поразка стала для "пенсіонерів" другим поспіль на домашньому стадіоні, в якому вони не змогли забити жодного гола.

Подібний випадок став першим для Челсі у 21 столітті. В останній раз сині програвали два поєдинки поспіль на Стемфорд Брідж, не забивши при цьому голи, у 1998 році, коли командою керував Джанлука Віаллі.

Раніше, Тоттенгем здобув вольову перемогу над Брайтоном.