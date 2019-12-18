Гаттузо хоче для Наполі купити Родрігеса

Джерело - sport.ua.
Новий головний тренер Наполі Дженнаро Гаттузо має намір запросити в неаполітанську команду 27-річного швейцарського лівого захисника Мілана Рікардо Родрігеса.
Про це повідомляє Goal.com.
У поточному сезоні у Родрігеса мало ігрової практики у Мілані. Всього футболіст провів за міланський клуб 4 матчі в Серії А, зігравши 342 хвилини.
Напередодні Євро-2020 Родрігес хоче отримувати більше ігрової практики.
Орієнтовна ціна футболіста складає €10 мільйонів. Контракт Родрігеса з Міланом розрахований до літа 2021-го року.
Раніше, Наполі зазнав поразки від Парми у першому матчі з Гаттузо.
Нагадаємо, Анчелотті звільнили з посади головного тренера Наполі.