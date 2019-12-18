Гаттузо хоче для Наполі купити Родрігеса

Захисник Мілана може продовжити кар'єру у неаполітанському клубі

Новий головний тренер Наполі Дженнаро Гаттузо має намір запросити в неаполітанську команду 27-річного швейцарського лівого захисника Мілана Рікардо Родрігеса.

Про це повідомляє Goal.com.

У поточному сезоні у Родрігеса мало ігрової практики у Мілані. Всього футболіст провів за міланський клуб 4 матчі в Серії А, зігравши 342 хвилини.

Напередодні Євро-2020 Родрігес хоче отримувати більше ігрової практики.

Орієнтовна ціна футболіста складає €10 мільйонів. Контракт Родрігеса з Міланом розрахований до літа 2021-го року.

Раніше, Наполі зазнав поразки від Парми у першому матчі з Гаттузо.

Нагадаємо, Анчелотті звільнили з посади головного тренера Наполі.