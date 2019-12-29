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Екс-тренер Карпат може стати наставником Мілевського

Сьогодні 15:15 365 0
Кононов може стати тренером Динамо-Брест
Екс-тренер Карпат може стати наставником Мілевського
#Динамо, #Брест, #Кононов

Джерело - football24.ua.

Брестське Динамо може очолити екс-наставник львівських Карпат Олег Кононов.

Про це повідомляє Білоруський футбол.

Динамо Брест залишилось без наставника – в клуб також сватають Хацкевича та Калітвінцева.

Нагадаємо, на початку грудня брестську команду покинув головний тренер Марцел Лічка – керівництво клубу вирішило не продовжувати контракт з чеським фахівцем, попри здобуте чемпіонство. Додамо, що за Динамо виступає три українці – Артем Мілевський, Олександр Нойок та Євген Хачеріді. Ще один наш співвітчизник, Олексій Хобленко, покинув білоруський клуб і перейшов у СК Дніпро-1.

Нагадаємо, Хобленко став найкращим форвардом Динамо у 2019 році.

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