Екс-тренер Карпат може стати наставником Мілевського

Кононов може стати тренером Динамо-Брест

Брестське Динамо може очолити екс-наставник львівських Карпат Олег Кононов.

Про це повідомляє Білоруський футбол.

Динамо Брест залишилось без наставника – в клуб також сватають Хацкевича та Калітвінцева.

Нагадаємо, на початку грудня брестську команду покинув головний тренер Марцел Лічка – керівництво клубу вирішило не продовжувати контракт з чеським фахівцем, попри здобуте чемпіонство. Додамо, що за Динамо виступає три українці – Артем Мілевський, Олександр Нойок та Євген Хачеріді. Ще один наш співвітчизник, Олексій Хобленко, покинув білоруський клуб і перейшов у СК Дніпро-1.

Нагадаємо, Хобленко став найкращим форвардом Динамо у 2019 році.