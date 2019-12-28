Динамо виставило цінник на Гонсалеса

Джерело - iSport.ua.
Керівництво Динамо назвало суму, за яку може продати 50% прав на півзахисника Дерліса Гонсалеса.
Про це повідомляє Radio Monumental 1080 АМ.
У послугах вінгера зацікавлена Олімпія Асунсьйон. Кияни готові продати 50% прав на Гонсалеса за 5 мільйонів доларів.
Нині 25-річний парагваєць на правах оренди з Динамо виступає за бразильський Сантос. Контракт Гонсалеса з Динамо розрахований до літа 2020 року.
Раніше, Динамо хоче підписати нападника збірної Кот-д'Івуару.
Нагадаємо, Русин хоче стати лідером Динамо.