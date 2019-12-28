Динамо виставило цінник на Гонсалеса

Динамо хоче отримати п'ять мільйонів євро

Керівництво Динамо назвало суму, за яку може продати 50% прав на півзахисника Дерліса Гонсалеса.

Про це повідомляє Radio Monumental 1080 АМ.

У послугах вінгера зацікавлена ​​Олімпія Асунсьйон. Кияни готові продати 50% прав на Гонсалеса за 5 мільйонів доларів.

Нині 25-річний парагваєць на правах оренди з Динамо виступає за бразильський Сантос. Контракт Гонсалеса з Динамо розрахований до літа 2020 року.

Раніше, Динамо хоче підписати нападника збірної Кот-д'Івуару.

Нагадаємо, Русин хоче стати лідером Динамо.