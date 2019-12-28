Динамо цікавиться найкращим бомбардиром чемпіонату Хорватії

Нападник Осієка Марич може перейти до Динамо

Джерело - Sport Arena.

Найкращий бомбардир чемпіонату Хорватії і форвард Осієка Мірко Марич потрапив до сфери інтересів Динамо.

Про це повідомляє dynamomania.com.

24-річний хорват в поточному сезоні забив за Осієк 16 голів у 23 матчах у всіх турнірах. Також він відзначився 5 асистами.

Марич почав свою кар'єру у команді Широкі Брієг, потім виступав за загребський Локомотив, угорський Фегервар, а влітку 2017 став гравцем Осієка.

На юнацькому рівні футболіст виступав за збірну Боснії і Герцеговини, проте на дорослому - за Хорватію. За збірну Хорватії він провів 2 товариські матчі - з Чилі та Китаєм.

Відзначимо, що поточний контракт футболіста з Осієком розрахований до літа 2022 року. Transfermarkt оцінює його у 4 млн євро.

Раніше, Динамо хоче підписати нападника збірної Кот-д'Івуару.

Нагадаємо, Русин хоче стати лідером Динамо.