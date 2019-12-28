СК Дніпро-1 підписав захисника Хайдука

Сваток перейшов до команди Михайленка

Другим трансфером зимового міжсезоння став перехід в СК Дніпро-1 захисника хорватського Хайдука Олександра Сватка.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Контракт з гравцем укладено на три роки.

Олександр Сваток народився 27 вересня 1994 року у Дніпродзержинську, і є вихованцем дніпровської Академії (тренер Олексій Чистяков). З 2011 по 2017 роки виступав за ФК Дніпро ( 39 матчів в УПЛ, 6 матчів у Кубку України, 1 матч у єврокубках, а за молодіжні команди він провів 108 матчів і забив 6 м’ячів). Також в Україні Олександр виступав за луцьку Волинь та луганську Зорю (загалом за ці команди 45 матчів, 1 гол в УПЛ, 4 матчі у Кубку України і 10 матчів, 1 гол у єврокубках). Весь 2019 рік він провів у складі хорватського Хайдуку зі Спліта, за який провів 16 матчів у чемпіонаті Хорватії, 2 матчі у єврокубках, і одну гру у Кубку Хорватії.

У складах молодіжної і юнацької збірних України провів 45 матчів і забив 1 м’яч.

Раніше, Дніпро-1 підписав Адамюка.

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