Фламенгу хоче підписати гравця Шахтаря

Алан Патрік може повернутися у Бразилію

Фламенгу хоче повернути півзахисника Шахтаря Алана Патріка.

Про це повідомляє журналіст Ренату Роваі.

Бразильський клуб планує зміцнити склад перед початком сезону і хоче підписати гравця донецького клубу.

Алан Патрік вже виступав у складі Фламенгу на правах оренди з червня 2015 по грудень 2016- го, відігравши 58 матчів і забивши 13 голів.

Чинний контракт півзахисника з Шахтарем розрахований до червня 2022 року.

Нагадаємо, Фламенгу хоче підписати нападника Атлетіко.

Раніше, Ліверпуль обіграв Фламенгу та став переможцем клубного чемпіонату світу.