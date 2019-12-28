Фламенгу хоче підписати гравця Шахтаря

Джерело - football.ua.
Фламенгу хоче повернути півзахисника Шахтаря Алана Патріка.
Про це повідомляє журналіст Ренату Роваі.
Бразильський клуб планує зміцнити склад перед початком сезону і хоче підписати гравця донецького клубу.
Алан Патрік вже виступав у складі Фламенгу на правах оренди з червня 2015 по грудень 2016- го, відігравши 58 матчів і забивши 13 голів.
Чинний контракт півзахисника з Шахтарем розрахований до червня 2022 року.
Нагадаємо, Фламенгу хоче підписати нападника Атлетіко.
Раніше, Ліверпуль обіграв Фламенгу та став переможцем клубного чемпіонату світу.