Ерлінг Голанд може продовжити кар’єру у Серії А

Нападник австрійського Зальцбурга Ерлінг Голанд домовився про контракт із Ювентусом.

Про це повідомляє Tuttosport.

Голанд досяг усної домовленості з Ювентусом про трансфер у січні. У новому клубі нападник буде отримувати 8 млн євро в рік.

Форвард обійдеться майбутньому клубу у 30 млн євро, прописаних у його контракті з в якості клаусули.

Ювентус зміг перехопити гравця у Манчестер Юнайтед, чий наставник Уле Гуннар Сульшер дуже хотів бачити свого співвітчизника на Олд Траффорд.

Нагадаємо, Голанд встановив унікальне досягнення у Лізі чемпіонів.