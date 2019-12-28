Джерело - ua-football.com.
Нападник австрійського Зальцбурга Ерлінг Голанд домовився про контракт із Ювентусом.
Про це повідомляє Tuttosport.
Голанд досяг усної домовленості з Ювентусом про трансфер у січні. У новому клубі нападник буде отримувати 8 млн євро в рік.
Форвард обійдеться майбутньому клубу у 30 млн євро, прописаних у його контракті з в якості клаусули.
Ювентус зміг перехопити гравця у Манчестер Юнайтед, чий наставник Уле Гуннар Сульшер дуже хотів бачити свого співвітчизника на Олд Траффорд.
Нагадаємо, Голанд встановив унікальне досягнення у Лізі чемпіонів.