Відаль судитиметься із Барселоною за преміальні

Артуро Відаль вимагає виплати 2,4 млн євро

Півзахисник Барселони Артуро Відаль подав у суд на свій клуб.

Про це повідомляє ABC.

Гравець вимагає Барселону сплатити йому 2,4 млн євро преміальних.

У контракті гравця є пункт, за яким Відаль має отримати таку суму, коли зіграє 60 матчів за "блаугранас". Барселона ж вважає, що чилієць невірно зрозумів цю опцію, і зіграною грою вважається хоча б 45 хвилин проведених на полі, тоді як Артуро здебільшого виходив на заміну.

Нагадаємо, Відаль узгодив контракт із Інтером.

Також, зірка Барселони може перебратись у скромний французький клуб.