 Гвардіола: Наздогнати Ліверпуль неможливо | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Конопля назвав розмір преміальних за перемогу на чемпіонаті світу U-20
Вчора 10:57 6379
Різдвяна гонка-2019: онлайн трансляція. LIVE
Сьогодні 00:37 1219
Ібрагімович повернувся в Мілан
Вчора 20:32 718
Меркушина-молодша виграла друге золото чемпіонату України
Вчора 17:29 732
У Німеччині відбудеться традиційна Різдвяна гонка. Розклад заїздів
Вчора 15:53 798
Райо Вальєкано покарали за інцидент із Зозулею
Вчора 15:09 788
Легенда Динамо: Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати
Вчора 15:07 2781
Росія оскаржила рішення ВАДА
Вчора 14:31 619
Динамо покарали за плакат уболівальників проти Суркісів
Вчора 13:15 982
Моєс може замінити Пеллегріні у Вест Гемі
Вчора 11:17 1182
Блоги
Бігун Оскар Пісторіус очолив рейтинг головних лиходіїв десятиліття зі світу спорту. Суарес і Мак-Грегор у ТОП-10
Бігун Оскар Пісторіус очолив рейтинг головних лиходіїв десятиліття зі світу спорту. Суарес і Мак-Грегор у ТОП-10 Valeriy Ruchka
24.12.2019 14:21 888
Фанати відрізали ніс статуї Ібрагімовича
Фанати відрізали ніс статуї Ібрагімовича Valeriy Ruchka
24.12.2019 13:58 399
Олександр ГЛУЩЕНКО: Чому безкоштовного футболу більше не буде та куди зникнуть канали Футбол 1/2
Олександр ГЛУЩЕНКО: Чому безкоштовного футболу більше не буде та куди зникнуть канали Футбол 1/2 Дима Копий
23.12.2019 18:30 8018 54
Тоттенгем поступився Челсі, Сіті розібрався з Лестером. Результати та огляд 18 туру АПЛ
Тоттенгем поступився Челсі, Сіті розібрався з Лестером. Результати та огляд 18 туру АПЛ Valeriy Ruchka
23.12.2019 16:56 952
Підгрушна чи Підручний. Біатлонні підсумки етапу в Ансі
Підгрушна чи Підручний. Біатлонні підсумки етапу в Ансі Valeriy Ruchka
23.12.2019 16:32 435
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
09:46 RunNews Про марафони і не тільки. Чемпіон запустив нову рубрику 50
09:38 Футбол Макаренко хоче покинути Андерлехт 233
09:26 Футбол Гвардіола: Наздогнати Ліверпуль неможливо 420
09:10 Футбол Гладкий: Адріано нишком вдарив мене у готелі 142
08:50 Футбол Вулвергемптон - Манчестер Сіті 3:2. Відеоогляд матчу 627
01:27 Бокс Лопес: Мені не подобається Ломаченко. Він - придурок 4274
00:37 Пряма трансляція Різдвяна гонка-2019: онлайн трансляція. LIVE 1219
00:13 Футбол Ібрагімович божественно відреагував на своє повернення в Мілан 975
27 Грудня 2019
23:43 Футбол Вулвергемптон створив фантастичний камбек і переграв Манчестер Сіті в АПЛ 586
23:32 Футбол Ібрагімович: Я повертаюся до клубу, який дуже поважаю 330
23:16 Футбол Гладкий: Перехід в Динамо - це моя помилка 495
22:52 Футбол Лунін зацікавив ще один іспанський клуб 508
22:34 Блог Селезньов спробував себе у боксі 409
22:20 RunNews Найбільший півмарафон України припинив співпрацю з титульним партнером 258
22:14 Футбол Динамо відкрило голосування за найкращого гравця 2019 року 176
21:56 Бокс Ф'юрі: Цей бомж нарешті отримає те, що він заслужив 526
21:43 Футбол Бєсєдін назвав свою найогиднішу гру за Динамо 327
21:25 Теніс Світоліна і Монфіс прибули до Австралії на турнір в Брісбені 430
21:16 Пряма трансляція Вулвергемптон - Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу 19 туру АПЛ. LIVE 1072
20:52 RunNews П'ять європейських напівмарафонів об'єдналися в серію SuperHalfs 235
20:32 Футбол Ібрагімович повернувся в Мілан 718
20:25 Бокс Бій Вайлдер - Ф'юрі відбудеться в лютому 303
20:13 Футбол Кравченко: Реброва в Угорщині дуже поважають і цінують 495
19:57 Футбол ПСЖ готовий платити Мбаппе 32 млн на рік 318
19:30 Хокей Анонс 24-го туру чемпіонату Української хокейної ліги - Парі-Матч 175

Гвардіола: Наздогнати Ліверпуль неможливо

Сьогодні 09:26 420 0
Хосеп Гвардіола прокоментував боротьбу в АПЛ
#Манчестер Сіті, #Ліверпуль, #Гвардіола

Джерело - footballua.tv.

Манчестер Сіті не зможе нав'язати боротьбу Ліверпулю у гонці за чемпіонство.

Про це розповів головний тренер "місцян" Хосеп Гвардіола.

"Важко грати 80 хвилин в меншості. Нам не вдалося утримати переможний рахунок. Ми зробили все, щоб перемогти, однак суперник несамовито бився за результат.

Чемпіонська гонка вже закінчилася, наздогнати Ліверпуль неможливо. Вже неодноразово ставлять мені питання на цю тему, але у мене все той же відповідь", - розповів Гвардіола.

Нагадаємо, Вулвергемптон створив фантастичний камбек і переграв Манчестер Сіті в АПЛ.

Коментарі ()