Манчестер Сіті не зможе нав'язати боротьбу Ліверпулю у гонці за чемпіонство.

Про це розповів головний тренер "місцян" Хосеп Гвардіола.

"Важко грати 80 хвилин в меншості. Нам не вдалося утримати переможний рахунок. Ми зробили все, щоб перемогти, однак суперник несамовито бився за результат.

Чемпіонська гонка вже закінчилася, наздогнати Ліверпуль неможливо. Вже неодноразово ставлять мені питання на цю тему, але у мене все той же відповідь", - розповів Гвардіола.