Гладкий: Адріано нишком вдарив мене у готелі

Екс-нападник Шахтаря Олександр Гладкий мав конфлікт зі своїм колишнім одноклубником Луїсом Адріано.

Про це розповів сам український нападник.

"Це не була бійка. На зборах у нас був неприємний інцидент, але жодної бійки не було. Що трапилося? Ми посперечалися на тренуванні – і потім в готелі стався конфлікт. Він тривав секунд 5-10. Це було дуже давно.

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Я вже не пам'ятаю, чесно, через що все почалося. Був якийсь ігровий епізод. Нас, здається, навіть Містер прибрав з тренування обох. В готелі він мене вдарив нишком. Потім усі збіглися – і все закінчилося. Буває таке. Чи планував я помсту? Спочатку хотілося помститися, але потім я заспокоївся. Його згодом оштрафували. Мене – ні", – розповів Гладкий.