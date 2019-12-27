Форвард Адана Демірспора Олександр Гладкий шкодує, що свого часу перейшов у Динамо.

Про це сказав сам футболіст.

"Напевно, зараз я вже можу сказати, що це була моя помилка, що я не залишився в Шахтарі. Вони хотіли продовжити контракт на два роки, але дещо сталося і це вплинуло на мій відхід. Що трапилося? Це вже моя особиста справа. Це було пов'язано з моїми думками, нерозумінням і моїми надіями, можливо, фантазіями. Це була моя дурість.

У мене тоді було багато пропозицій. І навіть кращі, ніж я міг очікувати. Які? Вже неважливо. Але склалося так, що я перейшов в Динамо. Це був спонтанний перехід. Я б навіть в таке повірити не міг... Перейшов туди дуже випадково.

Зустрів Реброва на стоянці в торговому центрі і почув цю пропозицію. Ми з ним поговорили пару хвилин. Він мені каже: "Не хочеш до мене? Я б хотів, щоб ти перейшов". Я йому відповів, що це не смішно, а він сказав, що не жартує. І я отримав пропозицію від Динамо. Та й у мене в дитинстві була мрія зіграти за київське Динамо, але коли була реальна пропозиція, то я вибрав Шахтар. А вже потім так вийшло", – сказав Гладкий.