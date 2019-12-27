Бєсєдін назвав свою найогиднішу гру за Динамо

Форвард Динамо Артем Бєсєдін з жахом пригадує поєдинок 14-го туру УПЛ проти Шахтаря (0:1).

Про це розповів сам футболіст.

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"Це була моя найогидніша гра за все життя. Я вийшов на заміну в другому таймі, коли вже не було ніякого футболу: команди пішли з поля, потім повернулись. Бразильці Шахтаря валяються, Тайсон взагалі плаче. Вперше зіткнувся з подібним, тому, по суті, не пограв.

Ну, кричать тобі щось з трибун – нехай кричать. Вони можуть і твоїх батьків, дружину або сім'ю лаяти – їм цього ніхто не заборонить. Це ж вболівальники, хтось може бути нетверезий. Тому гравцям ображатися на те, що кричать з трибуни, і плакати, а арбітру відводити команду з поля, вважаю, неправильно. Якщо ти футболіст, то повинен грати у футбол. А не слухати, що кричать з трибун, чи плакати", – сказав Бесєдін.