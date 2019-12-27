Бондаренко повернеться в Шахтар

Джерело - Чемпіон.
Український захисник Валерій Бондаренко, який на правах оренди виступає за португальську Віторію, влітку повернеться в донецький Шахтар.
Про це повідомляє O Jogo.
Важливо: Шахтар проведе два збори у Туреччині
Центральний захисник Валерій Бондаренко, який в нинішньому сезоні виступає в чемпіонаті Португалії на правах оренди за Віторію Гімарайнш, влітку повернеться в донецький Шахтар, якому він належить.
Португальський клуб планує скоротити кількість орендованих футболістів, в додаток Бондаренко не зміг закріпитись в основному складі команди.
У нинішньому сезоні 25-річний українець провів 7 матчів в усіх турнірах та забив 1 гол. Transfermarkt оцінює Бондаренка в 1 млн євро.