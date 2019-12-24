Шахтар проведе два збори у Туреччині

Спаринг-партнери гірників поки невідомі

Джерело - ФК Шахтар.

Донецький Шахтар цієї зими проведе два збори у турецькому Белеці.

Про це повідомляє офіційний сайт гірників.

Перший збір донецького клубу триватиме з 20 по 30 січня, другий - з другого по дев'яте лютого. Спаринг-партнери гірників поки невідомі.

Команда базуватиметься в готельному комплексі Regnum Carya Golf & Spa Resort.

Свій перший офіційний матч у 2020 році Шахтар проведе у рамках 1/16 фіналу Ліги Європи проти Бенфіки 20 лютого.

Раніше, Фенербахче зацікавився гравцем Шахтаря.