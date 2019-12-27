Вчені за допомогою суперкомп'ютера визначили найкращого гравця планети

Вчені університету KU Leuven і фахівці SciSports за допомогою суперкомп'ютера визначили кращого футболіста світу.

Про це повідомляє Sporza.be.

Важливо: Мессі - найкращий гравець року за версією The Guardian

Ним став нападник Барселони Ліонель Мессі. Вибір стояв між ним і лідером Ювентуса Кріштіану Роналду.

"Цінність футболіста часто визначається голами і передачами. Однак гол - це рідкісна подія, оскільки в матчі в середньому відбувається 1600 дій. Наша модель розглядає кожну дію - голи, паси, удари, розраховує їх цінність. У перші сезони результати Мессі і Роналду дуже близькими один до одного. з сезону 2015/2016 Мессі почав перевершувати свого одвічного суперника. Мессі є винятковим в тому, що у нього дуже велика кількість дій з м'ячем, і вони мають високу цінність", - сказав професор Джессі Девіс.