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Гвардіола спростував пошук заміни Сільві

Сьогодні 15:25 352 0
Хосеп Гвардіола прокоментував заміну Давіду Сільві
Гвардіола спростував пошук заміни Сільві
#Гвардіола, #Сільва, #Манчестер Сіті

Джерело - ua-football.com.

Манчестер Сіті не буде шукати заміну Давіду Сільві, який покине команду по завершенні сезону.

Про це розповів головний тренер англійської команд Хосеп Гвардіола.

"Не думаю, що ми будемо підписувати когось на цю позицію. Можливо, я передумаю, попереду ще півроку. Зараз у мене точно інші пріоритети. Не думаю, що доведеться шукати заміну на трансферному ринку, адже у нас достатньо гравців. Бернарду Сілва здатний зіграти на цій позиції, також є Філ Фоден, Ілкай Гюндоган та Кевін Де Брейне", - підсумував Гвардіола.

Раніше повідомлялося, що Іско може перейти у Манчестер Сіті.

Нагадаємо, Челсі хоче підписати гравця Реала.

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