Іско може взимку змінити клуб

Хавбек Реала Іско може продовжити кар’єру в АПЛ.

Про це повідомляє El Desmarque.

Гравець не хоче переходити у лондонський Челсі, віддаючи перевагу при цьому трансферу в інший клуб англійської Прем'єр-ліги - Манчестер Сіті.

У підписанні Іско зацікавлений і головний тренер чинних чемпіонів Англії Хосеп Гвардіола. У ньому він бачить ідеальну заміну Давіду Сілві, який по завершенні сезону залишить команду.

У поточному сезоні Іско провів за Реал 13 матчів, в яких не забивав і не віддавав результативних передач.

Нагадаємо, Челсі хоче підписати гравця Реала.