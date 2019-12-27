Команди Першої ліги Волинь та Рух мають бюджети УПЛ, однак не можуть відірватися від інших команд.

Про це розповів півзахисник Інгульця Владислав Лупашко.

"Команди з великим бюджетом, Волинь і Рух, не сильно відриваються вперед. У них, можна сказати, необмежені бюджети в рамках Першої ліги. Це стосовно не тільки виплат футболістам, це і медіа-простір. У них великі зарплати рівня УПЛ, але вони не можуть відірватися за рахунок свого бюджету. Рівень Першої ліги дуже рівний. Може, якості і малюнка немає у всіх іграх, як в УПЛ, але стежити за напруженням пристрастей в Першій лізі набагато цікавіше", - розповів Лупашко.