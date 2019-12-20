Сім клубів Першої ліги подали заявку на атестат УПЛ 2020/21

Серед них немає Агробізнесу та Авангарду

Заявку на отримання атестата для участі в українській Прем'єр-лізі подали сім клубів Першої ліги.

Про це повідомляє Sport Arena.

Подали заявки на атестат УПЛ: Рух, Волинь, Минай, Інгулець, Оболонь Бровар, Металіст 1925 і Чорноморець.

Серед тих, що подали заявку немає клубів Агробізнес, який йде на 6-му місці Першої ліги, і Авангард (8 місце), хоча вони претендують на потрапляння до першої трійки першості, яке дає право зіграти в УПЛ.

На перші три місця на сьогодні реально претендують 8 клубів Першої ліги: Рух (39 очок), Волинь (38), Минай (37), Інгулець (37), Оболонь Бровар (37), Агробізнес (37), Металіст тисяча дев'ятсот двадцять п'ять (35), а також Авангард (33 очка).

Чорноморець з 22 очками майже втратив шанси на вихід в Прем'єр-лігу наступного сезону.

Раніше, УПЛ веде переговори з телеканалом 2+2.