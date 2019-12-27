Український нападник брестського Динамо Артем Мілевський запізнився зі створенням власного каналу на YouTube.

Про це розповів журналіст Сергій Болотніков у Facebook.

"Перший випуск Мілі - найгірше, шо я бачив в українському спортивному ютубі. Міля помудрішав і постарів, Алієв став схожим на бомжа, їхні гулянки перетворились на зустріч колишніх однокласників з села, один з яких влаштувався в столичне атб і приїхав виставитись в найдорожчому генделі.

А найжалюгідніше - скарги Мілі на місто, людей, заклади, дєвок. Чувак, та все норм з містом і людьми. Це часи змінились - ти вже старий пєнь, тебе самого вже не вставляють ні кокс, ні силіконові тьолки, ні феррарі, ні навіть твій братішка Алієв.

Нікому не потрібен ютуб-канал про бабусь біля під’їзду, які жаліються, шо раніше було набагато крутіше. Міля запізнився з цим шоу років на 10, шкода, от тоді було б реально вогінь", - відзначив Болотніков.