Мілевський презентував свій канал у YouTube та показав нічні розваги із Алієвим

Український нападник брестського Динамо Артем Мілевський презентував особистий канал в YouTube під назвою Миля.

У першому відео футболіст показав розваги в нічних закладах Києва зі своїм давнім другом Олександром Алієвим.

"Останні 15 років багато намагалися "спалити" нас та записати відео з нічних клубів. Тепер настав час показати, як це відбувається. Перший відос я записав в рідному Києві з кентом – Саничем Алієвим. Як у старі добрі часи ми відчули атмосферу найкращих нічних закладів столиці", - розповів Мілевський.