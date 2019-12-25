Барселона хоче підписати таланта ПСЖ

17-річний півзахисник ПСЖ може перейти у Барселону

Барселона найближчим часом хоче розпочати переговори з півзахисником ПСЖ Аділем Аушішем,

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Як стало відомо, 17-річний французький футболіст відмовляється продовжувати контракт з парижанами, який закінчується у кінці поточного сезону.

Відзначається, що представники каталонців вже довгий час спостерігають за гравцем і хочуть підписати з ним попередню угоду вже в січні.

Відзначимо, що Аушіш вже дебютував за першу команду ПСЖ.

Нагадаємо, Барселона визначилася із ціною на Неймара.