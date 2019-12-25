Барселона хоче підписати таланта ПСЖ

Джерело - football.ua.
Барселона найближчим часом хоче розпочати переговори з півзахисником ПСЖ Аділем Аушішем,
Про це повідомляє Mundo Deportivo.
Як стало відомо, 17-річний французький футболіст відмовляється продовжувати контракт з парижанами, який закінчується у кінці поточного сезону.
Відзначається, що представники каталонців вже довгий час спостерігають за гравцем і хочуть підписати з ним попередню угоду вже в січні.
Відзначимо, що Аушіш вже дебютував за першу команду ПСЖ.
Нагадаємо, Барселона визначилася із ціною на Неймара.