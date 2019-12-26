Манчестер Юнайтед розгромив Ньюкасл у 19 турі АПЛ

МЮ піднявся на сьоме місце

Джерело - Чемпіон.

У матчі 19-го туру англійської АПЛ Манчестер Юнайтед вдома переграв Ньюкасл.

Манкуніанці пропустивши гол, змогли переломити хід гри ще у першій половині зустрічі. У другому таймі господарі збільшили рахунок.

Чемпіонат Англії - АПЛ

19 тур, 26 грудня

Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 4:1 (3:1)

Голи: 0:1 - 17 Лонгстафф, 1:1 - 24 Марсьяль, 2:1 - 36 Грінвуд, 3:1 - 41 Рашфорд, 4:1 - 51 Марсьяль

Раніше, Челсі вдома програв Саутгемптону.

Нагадаємо, Тоттенгем здобув вольову перемогу над Брайтоном.