Манчестер Юнайтед розгромив Ньюкасл у 19 турі АПЛ

Джерело - Чемпіон.
У матчі 19-го туру англійської АПЛ Манчестер Юнайтед вдома переграв Ньюкасл.
Манкуніанці пропустивши гол, змогли переломити хід гри ще у першій половині зустрічі. У другому таймі господарі збільшили рахунок.
Чемпіонат Англії - АПЛ
19 тур, 26 грудня
Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 4:1 (3:1)
Голи: 0:1 - 17 Лонгстафф, 1:1 - 24 Марсьяль, 2:1 - 36 Грінвуд, 3:1 - 41 Рашфорд, 4:1 - 51 Марсьяль
Раніше, Челсі вдома програв Саутгемптону.
Нагадаємо, Тоттенгем здобув вольову перемогу над Брайтоном.